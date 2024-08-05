В Орле вскроют коробки со списками избирателей на выборах президента

Фото: Избирком Орловской области

В августе 2024 года такое постановление приняла Избирательная комиссия. Она поручила территориальным избирательным комиссиям вскрыть опечатанные мешки или коробки, где хранятся списки избирателей на президентских выборах. Эти данные используют для уточнения Регистра избирателей и участников референдума.

Списки избирателей, которые достанут из коробок, передадут специалистам информационного управления Избирательной комиссии Орловской области. Они работают с комплексом средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы».

Специалисты сверят данные и при необходимости уточнят состояние Регистра избирателей. После этого обновлённые списки примут по акту и снова поместят в мешки или коробки. Их опечатают и передадут в территориальные избирательные комиссии. Эту работу нужно завершить до 23 августа 2024 года.

Ранее Избирательная комиссия Орловской области установила численность избирателей и участников референдума, зарегистрированных на территории региона по состоянию на 1 июля 2024 года. По данным ГАС «Выборы» она составила 595 005 человек. Более подробную информацию можно найти на сайте облизбиркома, сообщает «Орелград«.