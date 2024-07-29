Чтобы привлечь к спорту половину населения города Орла было выделено 14,5 млн рублей

Городские власти Орла намерены активно развивать спортивную инфраструктуру и привлекать жителей к занятиям физической культурой. Для этого была разработана муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Орле на 2024–2026 годы». Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

На реализацию программы выделено 14,5 млн рублей, которые будут равномерно распределены по годам исполнения. В качестве ожидаемых результатов указаны:

увеличение удельного веса жителей города в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 54 %;

повышение уровня обеспеченности населения Орла спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности, до 48,5 %.

Для достижения этих целей планируется проведение массовых физкультурных мероприятий, турниров и соревнований, легкоатлетических пробегов и лыжных гонок. Также будет приобретён спортивный инвентарь, продолжено строительство спортплощадок во дворах и сделан акцент на наиболее перспективных спортивных направлениях..

Согласно аналитической справке к программе, задача орловских властей не кажется невыполнимой. По состоянию на 2024 год, регулярно занимаются спортом 130 тысяч жителей Орла в возрасте от 3 до 79 лет (или 47 %). Уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями составляет 44,9 %.

Таким образом, Орёл становится не только городом-курортом, но и центром спортивной жизни России.