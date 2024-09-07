В Орле вынесен приговор по делу о многомиллионном хищении при строительстве медцентра «Титаник»

Советский районный суд Орла поставил точку в деле о мошенничестве, фигурантами которого стали экс-гендиректор ЗАО «Союзинформ» Максим Селиванов и его заместитель Евгений Морозков. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Об этом сообщили Вести-Орел 6 сентября 2024 года.

По данным следствия, с мая 2012 года по декабрь 2014 года ЗАО «Союзинформ», действуя совместно с ООО «Стройком», занималось строительством многопрофильного медицинского центра. Однако работы были выполнены не полностью, а их стоимость оказалась завышенной. В результате мошеннических действий бюджет потерял более 229 миллионов рублей.

Суд назначил Максиму Селиванову наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы, а Евгению Морозкову — четыре года и шесть месяцев. Оба осуждённых будут отбывать наказание в колонии общего режима.

На имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 230 миллионов рублей. Глава компании «Стройком» объявлен в розыск.

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