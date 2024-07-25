В Орле высажено уже более 110 тысяч цветов: город готовится к празднику

Около 25 сотрудников «Спецавтобазы» сейчас активно занимаются озеленением Орла. Высажено уже более 110 тысяч цветов. Об этом сообщил Орелtimes 24 июля 2024 года.

Теперь на смену тюльпанам пришли летние цветы: бархатцы, агератум, петунии, катарантусы и цинерария серебристая. Эти цветы украшают площадь Ленина и территорию возле Орловского драматического театра им. И.С. Тургенева. Ко дню города, 5 августа, планируется высадить ещё более 20 тысяч цветов и привести в порядок несколько топиарных фигур.

Сотрудники «Спецавтобазы» работают сейчас над фигурами лошадей и пчелы. Для этого в теплицах предприятия выращивается более 6 тысяч седумов, которые используются для создания топиарных фигур.