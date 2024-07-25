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В Орле высажено уже более 110 тысяч цветов: город готовится к празднику

Светлана Соколова
25 июля 2024
Фото: vsegda-pomnim.com

Около 25 сотрудников «Спецавтобазы» сейчас активно занимаются озеленением Орла. Высажено уже более 110 тысяч цветов. Об этом сообщил Орелtimes 24 июля 2024 года.

Теперь на смену тюльпанам пришли летние цветы: бархатцы, агератум, петунии, катарантусы и цинерария серебристая. Эти цветы украшают площадь Ленина и территорию возле Орловского драматического театра им. И.С. Тургенева. Ко дню города, 5 августа, планируется высадить ещё более 20 тысяч цветов и привести в порядок несколько топиарных фигур.

Сотрудники «Спецавтобазы» работают сейчас над фигурами лошадей и пчелы. Для этого в теплицах предприятия выращивается более 6 тысяч седумов, которые используются для создания топиарных фигур.

-Высаживать цветы будем в тех местах, где будут проходить мероприятия, посвящённые празднованию 5 августа. Это: сквер Танкистам, захоронение в Медведевском лесу, Наугорский мемориал, на ул. Брестской, в сквере Гуртьева, у подножия Стелы «400 лет городу Орлу. Город надо прополоть, клумбы подготовить к празднику, 

— рассказала начальник участка по зелёным насаждениям МБУ «Спецавтобаза» Татьяна Можина

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