В Орле выявлены маршрутки, которые проезжают мимо остановок «ТМК „ГРиНН“» и «Костомаровка»: какое наказание ждет водителей

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После жалоб жителей города Орла на работу некоторых водителей маршрутных автобусов, казённое учреждение «Организатор перевозок» провело проверку. В ходе которой выяснилось, что некоторые водители действительно нарушают правила, не останавливаясь на остановках «ТМК „ГРиНН“» и «Костомаровка».

Проверка показала, что часть водителей соблюдают правила работы, однако некоторые из них были уличены в нарушении, пишет newsorel.ru. Речь идёт о водителях, работающих на маршрутах № 352, № 445 и № 457.

Руководству компаний-подрядчиков, которые обслуживают эти маршруты, было рекомендовано принять меры по наказанию недобросовестных водителей, начать их штрафовать и обеспечить соблюдение правил перевозки пассажиров.

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