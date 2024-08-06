В Орле зачислили в школу тысячного ученика

Фото пресс-службы губернатора Орловской области

Сегодня в школе №53 города Орла, расположенной в микрорайоне Заречный, произошло значимое событие — был зачислен тысячный ученик. Родителей этого счастливчика ждал особый подарок.

В честь такого события родители тысячного ученика получили необычный подарок — сертификат, который даёт право на выбор одного домашнего задания, которое можно не выполнять. Подробности о подарке не разглашаются.

Новая школа №53 наконец-то откроет свои двери после долгого периода строительства. Это самая большая школа в регионе, способная принять 1225 учеников, сообщение «Орелград».