В Орле задержали несовершеннолетнего грабителя напавшего на мужчину

Сегодня, 10 сентября 2024 года, сотрудники полиции в Орле сообщили о задержании 16-летнего юноши, который подозревается в ограблении. По предварительным данным, молодой человек совершил преступление в Заводском районе города. Он подошёл к местному жителю, отдыхавшему на лавочке, и ударил его, после чего забрал все наличные деньги — около двух тысяч рублей.

Пострадавший обратился в полицию и подробно описал нападавшего. Сотрудники уголовного розыска начали поиски подозреваемого. Благодаря записям с камер видеонаблюдения они установили, что к грабежу может быть причастен житель Орловского муниципального округа 2008 года рождения, ранее попадавший в поле зрения полиции по подозрению в другом преступлении.

После допроса молодого человека следователи пришли к выводу о его причастности к ограблению. В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Ранее мы писали, что 9 сентября 2024 года, стало известно, что прокуратура Советского района города Орла выявила нарушение условий муниципального контракта, заключённого между городским «Жилищным управлением» и орловским ООО «Реновация». Об этом сообщил ОРЕЛГРАД.ru.