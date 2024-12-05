В Орле задержан подозреваемый в мошенничестве генеральный директор ООО «Монолитстрой»

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В начале недели, 4 декабря 2024 года, стало известно, что в Орле произошло задержание генерального директора компании ООО «Монолитстрой». Его подозревают в причастности к мошенническим действиям при строительстве дорог в областном центре.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой прокуратуры Орловской области, руководитель фирмы является фигурантом уголовных дел о мошенничестве и попытке мошенничества при проведении работ по строительству дороги на улице Орловских партизан и ремонту других дорожных участков в регионе.

Суд определит меру пресечения для задержанного.

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