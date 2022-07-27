В Орле закончили монтаж второго временного моста рядом с Красным

Чтобы завершить реконструкцию Красного моста в срок ООО «Уваровская ПМК-22» работает в круглосуточном режиме. На объекте сейчас более 100 человек и более 15 единиц техники, — рассказали в пресс-службе городской администрации. Сегодня завершено возведение коммуникационного моста из шести пролётов, начались покрасочные работы. Их планируется завершить до конца текущей недели. Одновременно ведётся вынос тепловых сетей: уже уложено две плети труб общей длиной 72 метра.

К 1 августа планируется подключить временное освещение на тротуаре до пешеходной переправе. Значительная часть плит уложена, на этой неделе будет забетонирован монолитный участок. Также, по информации начальника производственного отдела МКУ «Управление капитального строительства г. Орла» Алексея Костикова, готовится к отправке на ремонт упавший 50-тонный кран. После осмотра установлено, что он подлежит восстановлению.