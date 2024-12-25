В Орле запустили новогодний трамвай

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В Орле вновь засиял новогодний трамвай, озарив улицы города волшебным светом. Вечером 23 декабря он тронулся в путь, наполненный предвкушением праздника.

Сотрудники ТТП заверяют, что оформление его салона порадует как малышей, так и взрослых. Шестьсот светодиодных модулей и гирлянды, сверкающие внутри вагона, создают атмосферу настоящего чуда. Каждый уголок наполняется радостью и ожиданием счастья, пробуждая в сердцах пассажиров детские мечты.

Директор ТТП Игорь Косолапов призывает всех горожан отправиться в волшебное путешествие на новогоднем трамвае вместе с детьми. Вагон будет курсировать по улицам Орла до седьмого января, даря радость и свет каждому, кто решит стать частью этого зимнего чуда. Пресс-служба орловской мэрии с радостью делится этой приятной новостью, пригласив всех нас погрузиться в атмосферу праздника, укутанную в сияние новогодних огней, сообщает «Вести-Орел».