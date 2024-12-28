В Орле заработали новые камеры, которые будут отслеживать автомобили с выключенными фарами: адреса

Фото: drive2.ru

В городе Орле появились новые функции у двух комплексов фотовидеофиксации. Теперь эти камеры будут следить за автомобилями, у которых не включён передний свет. Фиксировать такие нарушения начали уже 24 декабря 2024 года, пишет oreltimes.ru.

Как рассказали в Департаменте дорожного хозяйства Орловской области, эти камеры работают на перекрёстках:

Наугорского шоссе и улицы Цветаева;

Московского шоссе и переулка Межевого.

За езду с выключенными фарами предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

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