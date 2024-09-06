В Орле завершились поиски пропавшего подростка

Фото: ПСО «Сармат»

В четверг, 5 сентября 2024 года, в Орле найден живым 17-летний юноша, который пропал 4 сентября 2024 года. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Сармат».

Сообщение о пропаже молодого человека поступило вечером, в 21 час. В день исчезновения орловец был одет в футболку бирюзового цвета и серые шорты с синим принтом.

После полудня стало известно, что подросток найден.

Ранее мы писали, что поисково-спасательный отряд «Сармат» сообщил о пропаже 17-летнего Павла Кацарского. Подросток ушёл из дома в Орле и не вернулся. Это произошло 4 сентября 2024 года, но до сих пор его местонахождение неизвестно.