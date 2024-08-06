В Орле завершился шестой международный фольклорный фестиваль «Орловская мозаика»

Фото: пресс-службы Губернатора Орловской области

В начале августа 2024 года в Орле прошел шестой Всероссийский фольклорный фестиваль «Орловская мозаика», в котором приняли участие вокальные и танцевальные коллективы из 24 регионов России и Республики Беларусь. Многие из них уже не в первый раз посетили наш город, демонстрируя свои таланты. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Орловской области.

Фото: пресс-службы Губернатора Орловской области

Самодеятельные и профессиональные артисты из Ростова, Кубани, Курска, Краснодара, Могилева и Донецка представили свое песенное и танцевальное искусство на главной площади города. Народный артист России Валерий Баринов и лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов также посетили фестивальную площадку.

Большая концертная программа началась в Парке Победы с выступлений ансамбля «Славица» и ансамбля песни и танца «Околица» из Донецка. Красивые русские песни, душевная атмосфера летнего парка и зажигательные народные танцы создали у всех незабываемые впечатления и напомнили о наших традициях и истоках.