В Орле железнодорожник устанавливал муляжи опасных предметов

В Орле транспортной полицией и ФСБ задержан подозреваемый в серии ложных сообщений о минировании грузовых вагонов.

Как сообщает штаб ЛО МВД России на станции Орел, железнодорожник изготавливал муляжи опасного предмета, устанавливал их на составах, а потом сообщал о «находках» в оперативные службы.

В линейный отдел МВД России на станции Орел поступило сообщение от работника железнодорожной организации, что на раме одного из вагонов грузового состава, расположенного в Северном парке станции Орел, обнаружен предмет, похожий на взрывоопасный.

При проведении необходимого комплекса мероприятий было установлено, что опасности устройство не представляет.

Сотрудники ФСБ России по Орловской области и уголовного розыска ЛО МВД России на станции Орел в ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснили, что 57-летний осмотрщик-ремонтник вагонов, ранее сообщивший об обнаружении опасного предмета на грузовом поезде, сам же изготовил данный муляж и установил. Кроме того, делал он это не впервые.

Мотивы подозреваемого в настоящее время устанавливаются.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.207 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий». Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ведется расследование.