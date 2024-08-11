В Орловкой области был уничтожен беспилотник

Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 11 августа 2024 года силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат над Орловской областью. Помимо этого, в ту же ночь были сбиты 14 беспилотников и четыре тактические ракеты «Точка-У» над территорией Курской области.

Также сообщается о сбитии 16 дронов над Воронежской областью, трех – над Белгородской областью, и одного – над Брянской областью.

Эти действия свидетельствуют о значительной активности средств ПВО в регионе, направленных на предотвращение угроз с воздуха и обеспечение безопасности, сообщает «Вести-Орел».