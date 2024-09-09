В Орловской области начнут обучение 443 ученика, прибывших из приграничных Курской, Белгородской и Брянской областей

В этом учебном году в Орловской области начнет обучение 443 ученика, прибывших из приграничных Курской, Белгородской и Брянской областей. Данная информация была представлена Ириною Патроновой, главой Департамента образования региона, на аппаратном совещании 9 сентября 2024 ода.

Также, как отметила Патронова, около 150 детей, находящихся на территории Орловской области, продолжат учебу в дистанционном формате. В настоящее время около 80% школьников занимаются в первую смену, остальные же обучаются во вторую.

Кроме этого, на совещании стало известно, что в области существует 121 вакансия в сфере образования, но нагрузка будет перераспределена среди существующих учителей. В этом году удалось трудоустроить 105 молодых специалистов, среди которых 87 учителей различных предметов. Также более 20 студентов завершает практику в школах.

Стоит отметить, что в этом учебном году количество учащихся во вторую смену увеличилось: если в прошлом году вечерние занятия проходили для 13 тысяч детей, то теперь уже для 20 тысяч, и это произойдет в 49 образовательных учреждениях, сообщает «Орелтаймс».

Ранее мы писали, что 9 сентября 2024 года, стало известно, что в Орловской области существует проблема нехватки педагогических кадров. По сообщению главы регионального департамента образования Ирины Патроновой, на прошедшем аппаратном совещании в обладминистрации было отмечено, что школам не хватает 121 учителя.