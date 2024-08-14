В Орловкой области произошло ДТП двух мотоциклистов

ФОТО: Управление Госавтоинспекции Орловской области

В Залегощенском районе Орловской области произошло ДТП с участием двух мотоциклистов. В результате аварии трое молодых людей оказались в больнице.

По сообщению региональной Госавтоинспекции, происшествие случилось 13 августа 2024 года в 21:30 на автодороге «Сетуха-Победное-Лунёво-Моховое».

Мотоциклист 2006 года рождения, управляя мотоциклом «ИЖ-Юпитер», двигался со стороны деревни Победное в сторону деревни Сетуха и при развороте столкнулся с другим мотоциклом — «ОРЕОН» под управлением молодого человека 2009 года рождения.

В результате столкновения пострадали три человека: водитель и пассажир мотоцикла «ОРЕОН», а также пассажирка мотоцикла «ИЖ-ЮПИТЕР» 2007 года рождения. Все они были госпитализированы, сообщает «Орелаймс».