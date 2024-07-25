В Орловкой области вырос спрос на сотрудников с ограниченными возможностями здоровья

В Орловской области в июле 2024 года наблюдается рост спроса на сотрудников с ограниченными возможностями здоровья. За последний месяц число вакансий для этой категории работников увеличилось на 17%.

В июне в регионе было открыто 243 вакансии, подходящих для людей с инвалидностью. Это на 35 предложений больше, чем в мае.

Большинство вакансий для работающих инвалидов сосредоточено в сфере продаж и обслуживания клиентов — более 63% от общего числа предложений. Также люди с ограниченными возможностями могут найти работу в таких областях, как финансы, бухгалтерия, рабочий персонал, строительство и недвижимость, транспорт и логистика, сообщает «Орелтаймс».

Марина Качанова, директор филиала hh.ru в ЦФО, объясняет увеличение количества доступных вакансий рядом причин: