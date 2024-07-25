В Орловкой области закроют школу

В июле 2024 года стало известно, что в Покровском районе Орловской области закроют малокомплектную школу. Об этом сообщила Ирина Патронова, руководитель регионального Департамента образования.

По словам Патроновой, закрытие сельской школы позволит сократить расходы и обеспечить более качественное образование. Она отметила это в интервью «ГТРК-Орёл».

Однако глава Департамента не уточнила, куда переведут учеников и как будет организована их доставка до нового места учёбы, сообщает «Орелтаймс».

Также она рассказала о реорганизации некоторых образовательных учреждений в Орле. Так, школа № 48 станет филиалом школы № 11. Кроме того, детский сад № 11 присоединится к саду № 49, а детский сад №73 объединят с садом №71. Соответствующее постановление подписал мэр Орла Юрий Парахин.