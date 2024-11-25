В Орловская области произошло снижение объёмов производства сахара: прогнозируют эксперты

Эксперты прогнозируют в 2024-2025 годах снижение производства сахара в сравнении с 2023-2024 годами. К такому выводу пришли в Институте конъюнктуры аграрного рынка. Данные приводят «Ведомости», познакомившиеся с результатами исследования, сообщает newsorel.ru.

Несмотря на увеличение посевных площадей сахарной свеклы в России до 1,7 млн га, объем собранного урожая уже снизился на 8,7% – до 42,7 млн тонн, свидетельствует данные института. Снижение зафиксировано в Орловской, Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Брянской и Пензенской областях, в Краснодарском и Ставропольском краях, в Ростовской области, а также в Карачаево-Черкессии.

В ИКАР считают, что снижение производства сахара — результат снижения урожайности из-за использования семян российской селекции. В свою очередь в Минсельхозе говорят, что валовый сбор сахарной свеклы ожидается на уровне 44 млн тонн, из которых будет произведено 6,4 млн тонн сахара. По данным министерства, с января по сентябрь 2024 года было произведено на 13,4% больше, чем за тот же период в 2023 году – 2,9 млн тонн.

В мае 2024 года правительство Орловской области отчитывалось, что в первом квартале орловские сахарные заводы произвели 31,1 тыс. тонн сахара, что в 6,7 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. Всего в Орловской области действует четыре сахарных завода.