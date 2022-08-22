В орловских храмах появились новые иконы

Прихожане храма святой блаженной Матроны Московской в городе Орле теперь могут помолиться перед иконой преподобноисповедника Гавриила Самтаврийского (Ургебадзе), сообщается на сайте прихода.

Образ одного из самых почитаемых верующими святых пожертвовал храму прихожанин по имени Николай. Мужчина постоянно обращается к святому Гавриилу в молитвах. В знак благодарности за чудесную помощь он решил заказать у иконописцев икону преподобноисповедника для своего прихода.

Образ святого Гавриила (Ургебадзе) писали в одной из мастерских в Санкт-Петербурге в течение полугода. Настоятель храма святой блаженной Матроны Московской иерей Евгений Щенников для святыни заказал киот. Теперь все чаще у иконы преподобноисповедника Гавриила Самтаврийского можно встретить молящихся.

А в гарнизонном храме Казанской иконы Божией Матери при Академии ФСО России появились сразу две новые иконы — святителя Спиридона Тримифунтского и Всех святых. Иконы писали в Москве. Их разместили для поклонения верующих в трапезной части храма.

Новая святыня появилась и в Михаило-Архангельском храме села Сабурово Орловского муниципального округа. Благодетели пожертвовали приходу икону святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого).

Как рассказал настоятель храма иерей Андрей Кабочкин, святыню доставили из Крыма. Она освящена на мощах святителя Луки, которые почивают в Свято-Троицком женском монастыре в Симферополе, сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.