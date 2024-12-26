В орловских исправительных учреждениях прошли Дни открытых дверей

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Как сообщает пресс-служба Управления ФСИН России по Орловской области, недавно в два режимных учреждения были проведены дни открытых дверей. Исправительная колония №5 общего режима, расположенная в поселке Нарышкино, и женская исправительная колония №6 в Шахово открыли свои двери для осужденных и их близких. Встречи позволили родным увидеть условия жизни своих родственников, которые, в свою очередь, порадовали гостей концертами, организованными в клубах учреждений.

«Родственники посетили общежития отрядов, столовые и библиотеки исправительных учреждений», – отметили в пресс-службе. В ИК-6 участники мероприятий также побывали в комнате психологической разгрузки. Сотрудники уголовно-исполнительной системы подробно рассказали родным о материально-бытовых нормативах, трудоустройстве осужденных и порядке получения условно-досрочного освобождения, а также о возможностях образовательного процесса.

Тем временем администрация города Ливны подготовила списки обязательных работ на 2025 год, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Осужденные будут заниматься благоустройством, уборкой и уходом за зелеными насаждениями в МУП «Водоканал», МУП «Ливенские тепловые сети» и МКУ «ЕДДС», сообщает «Орелград».