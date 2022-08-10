В орловских магазинах не нашли опасной рыбы

В первом полугодии специалисты Роспотребнадзора проверили 40 предприятий, занимающихся торговлей всевозможными морскими обитателями. Было исследовано 146 образцов рыбы и морепродуктов по самым разным параметрам. В итоге все исследованные образцы соответствовали требованиям регламентов. В ведомстве напомнили, что мясо рыбы отличается высокой пищевой ценностью, прежде всего, содержанием полноценного белка, который легко усваивается человеком. Жир океанических рыб богат витаминами А и D. В мясе рыб содержатся водорастворимые витамины: в небольших количествах витамин С, а также комплекс витаминов группы В: В1,В2,В6,В12, витамины H и PP, а также пантатеновая кислота.

Рыба богата необходимыми для организма человека минеральными элементами, среди которых преобладает фосфор, кальций, калий, натрий, магний, серы, железо, медь, марганец, кобальт, цинк, молибден, йод, бром, фтор и другие элементы, имеющие важное значение для нашей жизни. Полезными продуктами питания являются также морские беспозвоночные и водоросли. В мясе беспозвоночных содержатся незаменимые аминокислоты, а также витамины. В морской капусте содержится много минеральных солей, особенно микроэлементов (кобальт, молибден, йод) и различных витаминов.

В то же время эти продукты могут явиться причиной многих серьезных заболеваний. В первую очередь речь идет о различных паразитах, возбудители которых передаются человеку через рыбу и рыбную продукцию. Наиболее распространенными паразитозами у нас считаются описторхоз, дифиллоботриоз.

Чтобы не подвергать риску свое здоровье и уберечься от заболеваний, необходимо:

— употреблять в пищу только хорошо проваренную, прожаренную и тщательно просоленную рыбу. Обеззараживание рыбы достигается варкой, жарением под закрытой крышкой (не менее 20 минут с момента закипания);

— воздержаться от приобретения рыбной продукции у частных лиц в несанкционированных местах;

— не приобретать продукцию с признаками недоброкачественности: с механическими повреждениями, изменением цвета внешнего покрова, с нарушением структуры мяса, с посторонними запахами; у замороженной рыбы – с высыханием поверхностного слоя, деформацией, изменением цвета; у соленой рыбы – с загаром (покраснение мяса около позвоночника), затхлостью (поражение соленой рыбы плесенью или омыление ее жира), налетом белых пятен, лопанием брюшка, пролежнями и др.

К основным признакам свежей рыбы относятся: блестящая, чистая, слегка влажная чешуя; светлые и прозрачные глаза рыбы; у недавно выловленной рыбы мясо плотное, упругое и быстро восстанавливает форму; запах у свежей рыбы чуть свежий и чуть сладковатый, но не слишком рыбный или тинный.