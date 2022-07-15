В орловский гепатологический центр привезли мощный аппарат для исследования печени

Эффективный аппарат FibroScan французского производства предназначен для исследования печени. Он приобретен за средства областного бюджета, его стоимость превышает 13,5 млн рублей. Аппарат установлен и начал работать в Орловском областном гепатологическом центре, который находится на базе городской больницы имени Боткина. Теперь орловцы по медицинским показаниям могут пройти обследование печени на аппарате нового поколения, — рассказали в пресс-службе областной администрации.

FibroScan − это специализированный аппарат ультразвуковых исследований печени. Он позволяет количественно оценить фиброз (рубцевание тканей) и стеатоз (жировое перерождение) печени − накопление жира в клетках органа. В отличие от УЗИ, которое исследует небольшой участок печени, фиброскан изучает сразу несколько сегментов органа и выдаёт картину в масштабе. Это высокоэффективное диагностическое оборудование, которое полностью заменяет биопсию печени (болезненную и травматичную операцию). Меньше чем за 20 минут можно провести диагностику печени на серьезные заболевания, такие как цирроз, неалкогольная жировая болезнь, вирусные гепатиты и др. Таким образом, FibroScan позволяет оценить серьезные диагнозы, их степень.

«Отрадно, что на Орловщине активизирована работа по укреплению инфекционной службы, − отметил главный врач больницы Боткина Александр Лялюхин. – Новый прибор FibroScan – это тоже отчасти приобретение для инфекционной службы: как известно, хронические вирусные гепатиты являются опасным инфекционным заболеванием. Таким образом, регион тратит серьезные средства на оборудование, которое позволит сохранить жизнь и здоровье орловцев».

Все специалисты областного гепатологического центра прошли обучение в Российском университете дружбы народов на специализированной кафедре. Сегодня региональный гепатоцентр обеспечен квалифицированными специалистами, которые могут проводить исследования на новом оборудовании.