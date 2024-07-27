В орловской больнице им. Боткина открыли школу диабета: как записаться на первое занятие

Департамент здравоохранения Орловской области сообщил об открытии школы диабета в поликлинике больницы им. Боткина в июле 2024 года. Занятия проводит врач-эндокринолог, который поможет разобраться в тонкостях терапии заболевания и научит важным навыкам.

В школе диабета пациенты смогут узнать больше о своём заболевании: как правильно делать инъекции, корректировать дозы препаратов и следить за питанием. Это поможет лучше контролировать уровень сахара в крови и улучшить качество жизни.

Чтобы стать учеником школы, нужно записаться на приём к эндокринологу. Это можно сделать лично в регистратуре поликлиники больницы Боткина или по телефону 44-56-45.

Напомним, что подобная школа уже работает при поликлинике №3 города Орла.