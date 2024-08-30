В Орловской области 2 сентября начнут учебу 77 тысяч детей

В понедельник, 2 сентября 2024 года, в Орловской области за парты сядут 77 тысяч учеников, из которых 7 тысяч будут впервые осваивать школьные будни. Об этом сообщил Московский Комсомолец Орел. В этом учебном году местные школы откроют свои двери не только для орловских детей, но и для учеников из Курской и Белгородской областей.

В орловских школах будут учится как минимум 80 детей из Курской области, среди которых есть и первоклассники. Приём заявлений от родителей продолжается, и, возможно, число учеников из этого региона увеличится.

Некоторые дети из Курской и Белгородской областей выбрали дистанционное обучение, предпочитая получать образование удалённо. Важно отметить, что все дети, из числа вынужденных переселенцев, получат необходимую школьную и спортивную форму, обувь, канцтовары и портфели.

Ранее мы писали о пяти критериях на которые стоит обратить внимание при выборе школьного портфеля.