В Орловской области активизировались лжегазовики: как распознать мошенников?

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В Орле и области в конце 2024 года активизировались мошенники, которые представляются сотрудниками газовых компаний. Они ходят по квартирам, осматривают оборудование и убеждают жильцов в необходимости ремонта или замены приборов. После этого доверчивые люди платят за услуги обманщикам.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, важно знать, как отличить настоящего газовика от лжеца, пишет орелtumes.

Как распознать лжегазовика?

«Газпром межрегионгаз Орёл» и «Газпром газораспределение Орёл» напоминают абонентам о бдительности. Вот несколько признаков, которые помогут вам распознать мошенника:

Спецодежда синего цвета с серыми вставками. На правом нагрудном кармане должен быть бейджик с фамилией и должностью, на левом — официальный логотип предприятия.

По вашей просьбе сотрудник должен предъявить удостоверение с ФИО, должностью, подписью и печатью.

Настоящий газовик никогда не будет продавать вам оборудование. Он может только порекомендовать замену, если она необходима.

После проведения работ газовик составит акт о выполненных услугах.

Самый надёжный способ обезопасить себя — позвонить в свою газораспределительную организацию и уточнить информацию по телефону, указанному в договоре на техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования.

Ранее мы писали, что в Орловской области пожар из-за газовой горелки повредил огнем три автомобиля.