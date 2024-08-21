Фото: УФССП России по Орловской области

В Орловской области автомобиль любителя пьяной езды передали для нужд СВО

BMW нарушителя из Орла ушла в Минобороны.

Пойманный за рулем в нетрезвом виде житель Амца остался без своей BMW 318D. Как сообщили в региональном УФССП, автомобиль был передан на нужды СВО.

Ранее мчанина уже лишали прав за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Тем не менее, он вновь сел за руль, несмотря на отсутствие водительских прав.

После этого инцидента суд признал его виновным по статье уголовного кодекса за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии (ч.1 ст. 264.1 УК РФ). За это ему назначили штраф в размере 200 тысяч рублей, а также конфисковали автомобиль.

Местные судебные приставы выяснили, где находится машина нарушителя, после чего передали ее представителям Министерства обороны. Это уже четвертая конфискованная машина, отправленная на нужды СВО.

Ранее мы писали, Сегодня, 21 августа 2024 года, во время заседания Советского районного суда в Орле, где рассматривался вопрос о продлении меры пресечения для экс-советника губернатора по вопросам СМИ, стало известно, что он подписал контракт с Министерством обороны РФ.