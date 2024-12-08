В Орловской области беременные студентки получат по 100 тысяч рублей

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В Орловской области с 1 января 2025 года появится новая мера поддержки для беременных студенток. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной защиты.

Теперь при постановке на учёт по беременности студенткам очной формы обучения, проживающим в регионе, будет начисляться выплата в размере 100 тыс. рублей, пишет newsorel.ru .

Чтобы получить выплату, нужно обратиться в органы социальной защиты по месту жительства. Эта мера призвана улучшить демографическую ситуацию в Орловской области и поддержать рождаемость.

Ранее мы писали, что молодые учёные и педагоги получат премию от губернатора Орловской области.