В Орловской области более 1250 подростков трудятся официально

В июле 2024 года стало известно, что служба занятости временно трудоустроила более 1250 молодых жителей Орловской области, как сообщает пресс-служба местного правительства.

Эти подростки активно участвуют в жизни области, присоединяясь к экологическим отрядам, а также работая на производственных предприятиях и в аграрном секторе. После достижения 14 лет, орловские школьники имеют возможность официально трудоустроиться, используя свое время вне учебы.

Работа для молодежи предоставляется в различных районах, включая Кромской, Болховской, Новодеревеньковский и другие. Они могут найти занятие в крупных компаниях, администрациях на районном и сельском уровнях, а также в образовательных и социальных учреждениях.



Закон обязывает работодателей выплачивать зарплату, исходя из минимального официального заработка, пропорционально отработанному времени. Школьники в возрасте 14 лет могут работать 2,5 часа в день, а во время каникул — до 4 часов. В возрасте 15-16 лет рабочий день увеличивается до 5 часов, а в 17 лет — до 7 часов в день.

Кроме того, в Орловской области к заработной плате подростков добавляется дополнительная материальная поддержка от центра занятости в размере 1500 рублей.