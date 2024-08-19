В Орловской области будут поддерживать племенное животноводство рублём

Исполняющая обязанности руководителя Департамента сельского хозяйства Светлана Шолохова подписала документ, устанавливающий размер ставок субсидий на поддержку племенного животноводства 18 августа 2024 года.

В рамках реализации поддержки приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования установлены следующие размеры субсидий (в расчёте на условную голову):

КРС — 15 075 рублей;

основные свиноматки — 2800 рублей;

основные конематки — 6900 рублей.

Содержание племенных быков-производителей, оценённых по качеству потомства, составит 400 тысяч рублей за одну голову.

По последним данным Орёлстата, общее поголовье свиней в Орловской области превысило 1,4 миллиона. Однако наблюдается сокращение числа молочных коров на 3,2% и заметное уменьшение количества КРС на 16,1%, сообщает «Орелтаймс».