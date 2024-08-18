В Орловской области будут проводить антитабачную пропаганду

Правительство Орловской области 17 августа 2024 года утвердило порядок информирования жителей о вреде потребления табака и никотин-содержащей продукции, а также о вредном воздействии табачного дыма. Соответствующее постановление подписал временно исполняющий обязанности губернатора Вадим Тарасов.

Антитабачные кампании будут проводиться под руководством регионального департамента здравоохранения. В рамках этих кампаний планируется публиковать информацию о масштабах потребления табака в Орловской области, о последствиях такого потребления и о вредном влиянии табачного дыма на здоровье.

Кроме того, департамент будет сообщать о планируемых и проведённых антитабачных мероприятиях. Информация о предстоящих мероприятиях должна публиковаться не позднее чем за неделю до их проведения, а об уже состоявшихся — в течение трёх дней после их окончания. Также будет предоставлена информация о возможности получения консультативной помощи по отказу от курения.

Департамент здравоохранения должен будет ежегодно отчитываться об эффективности проводимых мероприятий. Информационные кампании в СМИ будут проводиться по решению департамента не реже одного раза в три года, сообщает «Орелград».