В Орловской области бывший начальник районного отделения ГИБДД получил обвинительный приговор за взяточничество

В июле 2024 года суд признал доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области, достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику отделения ГИБДД ОМВД России по Залегощенскому району. Он признан виновным в получении взятки.

Следствие установило, что подсудимый лично получил от жителя посёлка Залегощь взятку в размере 20 тысяч рублей. В обмен он обещал прекратить производство по делу об административном правонарушении. Мужчину приговорили к штрафу в размере одного миллиона рублей, сообщает «Комсомольская Правда».

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности региональных управлений ФСБ и МВД России.