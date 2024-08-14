В Орловской области чаще всего подделывают пятитысячные купюры

Во втором квартале 2024 года в Орловской области было обнаружено 25 банкнот с признаками подделки. Большинство из них имели номинал в пять тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе Орловского отделения Банка России, за период с апреля по июнь банковские работники изъяли из обращения 16 поддельных банкнот номиналом пять тысяч рублей и девять банкнот по тысяче рублей, которые не прошли проверку на подлинность.

-Чтобы снизить количество фальшивых банкнот в обращении, на базе Университета Банка России проводится бесплатное дистанционное обучение для кассовых работников предприятий торговли. Наличие именного сертификата и специальной наклейки у кассира свидетельствует о том, что он прошёл обучение и успешно сдал итоговое тестирование, — рассказал заместитель управляющего отделением Банка России по Орловской области Григорий Миронов.

Стоит отметить, что в 2023 году в Орловской области выявили 78 поддельных купюр как среди российских рублей, так и среди денежных знаков иностранных государств. Однако по сравнению с 2022 годом, когда обнаружили 95 подделок, их количество снизилось, сообщает «Орелтаймс«.