В Орловской области часть лесного участка передана религиозной организации

По решению губернатора Клычкова, 18 августа 2024 года, часть леса в Орловском МО была передана одной из религиозных организаций региона. Соответствующая информация опубликована на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, 0,9 га лесного участка КУ ОО «Орловское лесничество» переходит во владение религиозной организации «Мужской монастырь во имя святого Кукши Орловской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)». Срок пользования участком ограничен пятью годами.

Категория земель — земли лесного фонда с разрешённым использованием для осуществления религиозной деятельности. Цели передачи участка не уточняются.

Отметим, что мужской монастырь во имя святого Кукши расположен недалеко от места гибели священномученика Кукши Печерского в деревне Фроловка Мценского района, сообщает «Орелтаймс».