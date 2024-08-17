В Орловской области до 2800 мест увеличат количество ПВР для курских беженцев: распоряжение губернатора Клычкова

В пятницу, 16 августа 2024 года, губернатор Орловской области Андрей Клычков распорядился об увеличении количества пунктов временного размещения для курских переселенцев. Об этом он сообщил во время интервью на платформе регионального ЦУР.

Первоначально для беженцев было подготовлено 1300 мест, но теперь губернатор поручил увеличить их количество до 2800.

-Сейчас я дал поручение, чтобы были дополнительные пункты размещения по каждому району и кто будет заниматься эвакуацией при необходимости, — сказал Клычков.

Кроме того, Андрей Клычков напомнил, что для координации помощи переселенцам из Курской области создан специальный тelegram-канал «Орловский тыл» ( t.me/orlovskiy_til ). В этом канале публикуются сведения о конкретных потребностях людей, находящихся в пунктах временного размещения в различных районах Орловской области.

Ранее мы писали, что более 3 тысяч беженцев из Курской области прибыли в Орловскую: в пунктах временного размещения находится 1617 человек.