4 июля 2022



В Орловской области должница выплатила алименты и избежала уголовного наказания

В отношении жительницы Урицкого района прекращено уголовное дело
по ч. 1 ст. 157 УК РФ в связи с погашением  задолженности
по выплате средств на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Как сообщает УФССП по Орловской области, должница уклонялась от уплаты средств на содержание ребенка, в связи с чем образовался долг в размере свыше 270 тысяч рублей.

За неуплату алиментов без уважительных причин женщина была привлечена к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»
с назначением наказания в виде 40 часов обязательных работ в сельской администрации.

Однако, не отработав установленное время, должница не предприняла попыток погашения долга перед ребенком. В связи с этим, в отношении гражданки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ.

Привлечение к уголовной ответственности заставило должницу вспомнить
о своем родительском долге: женщина погасила всю сумму задолженности по алиментам в размере свыше 270 тысяч рублей и подала в суд ходатайство о прекращении в отношении нее уголовного дела.

Принимая во внимание факт полной оплаты задолженности по алиментам, Урицкий районный суд Орловской области удовлетворил ходатайство гражданки и вынес решение о прекращении в отношении нее уголовного дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

 

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Опубликовано 04 Июл 2022 в 13:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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