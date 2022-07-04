В Орловской области должница выплатила алименты и избежала уголовного наказания

В отношении жительницы Урицкого района прекращено уголовное дело

по ч. 1 ст. 157 УК РФ в связи с погашением задолженности

по выплате средств на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Как сообщает УФССП по Орловской области, должница уклонялась от уплаты средств на содержание ребенка, в связи с чем образовался долг в размере свыше 270 тысяч рублей.

За неуплату алиментов без уважительных причин женщина была привлечена к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»

с назначением наказания в виде 40 часов обязательных работ в сельской администрации.

Однако, не отработав установленное время, должница не предприняла попыток погашения долга перед ребенком. В связи с этим, в отношении гражданки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ.

Привлечение к уголовной ответственности заставило должницу вспомнить

о своем родительском долге: женщина погасила всю сумму задолженности по алиментам в размере свыше 270 тысяч рублей и подала в суд ходатайство о прекращении в отношении нее уголовного дела.

Принимая во внимание факт полной оплаты задолженности по алиментам, Урицкий районный суд Орловской области удовлетворил ходатайство гражданки и вынес решение о прекращении в отношении нее уголовного дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».