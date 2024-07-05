В Орловской области два пешехода почти в одно время пострадали в разных ДТП: оба получили травмы

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области



По данным Орловской Госавтоинспекции, 4 июля 2024 года, водитель «Лады Приоры» сбил 57-летнего мужчину. В районе дома №23, на улице Болховской Мценска пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Несмотря на то, что переход был в зоне видимости. В результате дорожного происшествия 57-летний пешеход получил травмы.

Еще одна авария произошла на улице Советской Дмитровска. 64-летний водитель «ПАЗа» в районе дома №115 сбил 22-летнюю девушку. Она попыталась перейти дорогу в зоне видимости пешеходного перехода, но не по нему. В итоге девушка травмировалась.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали четыре человека.