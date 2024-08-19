В Орловской области двое подростков на питбайке врезались в грузовик

В минувшее воскресенье, 18 августа 2024 года, в посёлке Кромы Орловской области произошло ДТП с участием двух несовершеннолетних. Подростки ехали на питбайке и столкнулись с грузовиком. Об этом сообщила пресс-служба Управления Госавтоинспекции по Орловской области.

За рулём питбайка Кayo был 14-летний подросток, а его пассажиром был 15-летний парень. Оба подростка получили травмы и были доставлены в больницу.

Всего за выходные в Орловской области зафиксировали 31 ДТП. В шести из них пострадали девять человек.