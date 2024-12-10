В Орловской области финансово поддержат учителей, решивших работать в сельской местности

Фото: vuzopedia.ru

Сегодня, 10 декабря 2024 года, стало известно, что в Орловской области стартовала программа поддержки учителей, решивших работать в сельской местности. В рамках национального проекта «Молодёжь и дети» предусмотрены значительные финансовые меры для привлечения и удержания квалифицированных кадров в сельских школах.

Более 800 миллионов рублей будет выделено на дополнительные выплаты учителям и советникам директоров школ. Особое внимание уделяется педагогам за классное руководство и кураторство в учреждениях среднего профессионального образования. Эти меры призваны обеспечить высокое качество образования и создать комфортные условия для работы, пишет vestiorel.ru.

Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе инвестиционного послания. Он подчеркнул важность развития сельских территорий и создания условий для молодых специалистов.

Ранее мы писали, что пятиклассникам из подмосковной Лобни предложили стать собачкой Муму: родители требуют объяснений от учителя.