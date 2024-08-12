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В Орловской области формируется собственная рота операторов БПЛА и радиоэлектронной борьбы

Светлана Соколова
12 августа 2024
Фото: djimsk.ru

В августе 2024 года специалисты из Московского военного округа Орловской области проводят отбор в подразделение, где обучают работе с беспилотными летательными аппаратами. В подразделении радиоэлектронной борьбы служат преимущественно жители Орловской области, заключившие контракт. Об этом сообщил Уездный город Ливны.

— Можно сказать, у нас есть своя собственная рота БПЛА и рота радиоэлектронной борьбы,

– рассказал офицер по тестированию и военно-профессиональной ориентации пункта отбора на военную службу по контракту Орловской области Андрей Ветров.

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