В Орловской области формируется собственная рота операторов БПЛА и радиоэлектронной борьбы

В августе 2024 года специалисты из Московского военного округа Орловской области проводят отбор в подразделение, где обучают работе с беспилотными летательными аппаратами. В подразделении радиоэлектронной борьбы служат преимущественно жители Орловской области, заключившие контракт. Об этом сообщил Уездный город Ливны.

— Можно сказать, у нас есть своя собственная рота БПЛА и рота радиоэлектронной борьбы, – рассказал офицер по тестированию и военно-профессиональной ориентации пункта отбора на военную службу по контракту Орловской области Андрей Ветров.