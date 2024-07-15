После аварии на трассе «Орёл — Знаменское» госпитализирована 14-летняя девочка

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

Сегодня, 15 июля 2024 года, стало известно, что в детской больнице им. З. И. Круглой была госпитализирована девочка-подросток, пострадавшая в результате аварии на автодороге «Орёл — Знаменское» в Орловской области.

По сообщению Госавтоинспекции, авария произошла вчера, 14 июля, в 15:55. Водитель автомобиля «Хонда Одиссей», 47 лет, начал движение после остановки на обочине и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2109, который двигался по прямой.

В момент столкновения в автомобиле «Хонда» находилась 14-летняя девочка. Она была доставлена в детскую больницу для оказания медицинской помощи.