В Орловской области государственный долг составил 23,374 млрд рублей

На первое сентября 2024 года государственный долг Орловской области составил 23,374 млрд рублей. За прошедший месяц изменений в сумме долга не произошло, как следует из документа, размещённого на сайте правительства региона.

Весь объём задолженности относится к бюджетным кредитам. Коммерческие кредиты в структуре госдолга отсутствуют.

Напомним, что с мая по июнь 2024 года сумма долга увеличилась более чем на 13 млн рублей, сообщает «Орловские Новости».

Ранее мы писали, что 5 сентября 2024 года, прокуратура Орловской области сообщила, что передала в Мценский районный суд уголовное дело против сотрудницы детского дома-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья. Женщину обвиняют в краже крупной суммы денег со счетов воспитанников.