В Орловской области ищут водителя для летучей мыши

Фото: vk.com/oroo_kip / Елизавета Челядинова

В июле 2024 года неравнодушные к судьбе животных жители Орловской области пытаются найти водителя, который согласится помочь перевезти летучую мышь из Орла в Москву. Животное по имени Анатолий со сломанным крылом нуждается в квалифицированной помощи специалистов реабилитационного центра для рукокрылых.

В группе «Кот и пёс» во «ВКонтакте» появилось сообщение с просьбой о помощи. Волонтёры готовы взять на себя расходы на бензин. Они просят доставить животное в столицу в течение трёх дней. В Москве его заберут и отправят в центр реабилитации.

Мышь была найдена в подъезде жилого дома в Орле. У неё уже есть хозяева, которые заботятся о ней, но полноценное лечение и уход могут обеспечить только специалисты в Москве, сообщает «Орелград».