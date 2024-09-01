В Орловской области из-за аномальной жары запретили жарить шашлыки

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В Орловской области, 31 августа 2024 года, из-за аномальной жары объявлен наивысший класс пожарной опасности. В связи с этим синоптики выпустили штормовое предупреждение.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области сообщает, что в таких условиях возрастает риск возникновения природных пожаров. Это связано с отсутствием осадков и высокой вероятностью неконтролируемых палов сухой травы, порубочных остатков деревьев и сжигания мусора. Существует также опасность перехода огня от сжигаемой растительности на жилые дома и лесные массивы.

На территории Орловщины действует особый противопожарный режим. Он запрещает гражданам находиться в лесах и въезжать туда на транспорте, а также проводить культурно-массовые и спортивные мероприятия. Разведение открытого огня тоже под запретом, в том числе для приготовления шашлыков на природе.

Во время особого противопожарного режима штрафы за нарушения правил пожарной безопасности значительно увеличиваются. Для граждан они составляют от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч, для предпринимателей — от 60 до 80 тысяч, а для юридических лиц — от 400 до 800 тысяч.