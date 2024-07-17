В Орловской области легковой автомобиль столкнулся с погрузчиком: пострадали два человека

Фото: ГУ МЧС по Орловской области

Во вторник, 16 июля 2024 года, стало известно, что в Бельдяжках Кромского района произошло ДТП с участием легкового автомобиля и погрузчика. Как сообщили в Госавтоинспекции, легковой автомобиль столкнулся с погрузчиком JCB.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 11:15 на автодороге «Москва-Киев-Комаричи-Дмитровск-Кромы». За рулём автомобиля «Лада Гранта» находился 20-летний водитель, который не соблюдал дистанцию с ехавшим впереди погрузчиком.

В результате столкновения пострадали водитель автомобиля и его 22-летняя пассажирка. После оказания медицинской помощи их отпустили.