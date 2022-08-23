В Орловской области могут опять ввести мобильные прививочные пункты

Не исключено, что в Орловской области вновь будут введены в работу мобильные пункты вакцинации, так как в регионе предстоит пройти период иммунизации против гриппа. Но главный упор сейчас на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. По словам начальника эпидотдела Роспотребнадзора Екатерины Яшкиной, картина тяжести течения коронавируса осталась без изменений: в группах риска люди с хроническими соматическими заболеваниями сосудистой и дыхательной системы, метаболическими нарушениями (в первую очередь страдающие сахарным диабетом), люди старших возрастов. Именно в этой категории отмечаются наиболее интенсивные показатели заболеваемости. Однако за последние 2 недели заболевание регистрируется во всех групп граждан, в том числе и у детей в возрасте до 6 лет! – рассказали в пресс-службе обладминистрации.

«На сегодняшний день на региональном уровне увеличены темпы иммунизации против коронавирусной инфекции. Пока еще есть время до начала нового учебного года, когда школьники и студенты сядут за парты, а, следовательно, увеличится число контактов среди населения, его следует максимально использовать, чтобы сделать прививки от вируса, обезопасить себя и близких», — отметила Екатерина Яшкина.

Как отмечает сотрудник Роспотребнадзора, в регионе должен сложиться высокий популяционный иммунитет, который поможет жителям избежать массового распространения инфекции и введения неприятных для всех ограничительных мероприятий: «Последнее во много зависит и от самих граждан: соблюдение правил гигиены, оставаться дома и обращаться к врачу, если почувствовали недомогание, максимально привиться, для того чтобы защитить себя и наиболее уязвимые слои населения. Кроме того, жителям, которые относятся к группам риска, стоит носить маски во всех общественных местах, медицинских учреждениях, транспорте, торговых центрах и магазинах».

Прививки сейчас можно сделать в любой медицинской организации, работают выездные бригады на предприятиях. В регионе в наличии вакцина Спутник V, которая хорошо себя зарекомендовала с точки зрения и профилактики, и переносимости. Это двухкомпонентная вакцина. Первый — идентичный по составу Спутнику Лайт, который используется как бустерная прививка для тех, кто переболел.