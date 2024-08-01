В Орловской области могут появиться центры по продаже и обслуживанию техники белорусского производства

Сегодня, 1 августа 2024 года, стало известно, что Министерство промышленности Республики Беларусь рассматривает возможность открытия в Орловской области мультибрендового центра. Об этом сообщили в ведомстве дружественной страны.

На совещании в Минпроме обсуждались планы по созданию мест, где будет продаваться и обслуживаться техника белорусского производства. Речь идёт о грузовых автомобилях, машинах для сельского хозяйства и сопутствующих товарах.

Помимо орловского проекта, министерство рассматривает открытие ещё трёх таких центров — в Омской области, Якутии и Чечне. В пяти регионах центры уже находятся в процессе создания: это Ростовская область, Приморский, Краснодарский и Ставропольский края и Санкт-Петербург.

Три центра уже функционируют: они открыты в Татарстане, Кемеровской и Новосибирской областях.