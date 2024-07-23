В Орловской области мужчина попытался подставить свою собаку, спрятав наркотики под её будкой

В Орловской области в июле 2024 года был вынесен приговор мужчине спрятавшего наркотики по собачью будку. Суд Малоархангельского района вынес обвинительный приговор местному жителю по статье 228 Уголовного кодекса РФ (Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере).

В прошлом году подсудимый обнаружил в лесу кусты каннабиса. Он собрал урожай, высушил и расфасовал его по банкам, после чего спрятал под собачьей будкой во дворе своего дома. Однако сотрудники ОМВД России по Малоархангельскому району обнаружили тайник. Эксперты установили, что общая масса изъятой марихуаны составляла 1,8 килограмма. Собака не пострадала.

Мужчину приговорили к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Приговор вступил в силу. Подсудимому также предстоит пройти курс лечения от алкоголизма и наркомании, сообщает «Орелтаймс».