В Орловской области на развитие спорта в 2024 году планируют потратить более 170 миллионов рублей

На данный момент освоено 30 миллионов. Об этом стало известно на заседании комитета областного совета 19 августа 2024 года. По словам Алексея Берестова, руководителя департамента физической культуры и спорта Орловской области, общие расходы на реализацию нацпроекта «Спорт — норма жизни» в 2024 году запланированы в размере 170,4 миллиона рублей. На данный момент потрачено 30,4 млн рублей, что составляет 19,5% от общей суммы.

Эти средства направят на строительство новых спортивных объектов и оборудование площадок для сдачи нормативов ГТО.

Ранее мы писали, что курский «Авангард» 20 августа 2024 года проводит домашние матчи на стадионе имени Ленина в Орле. Один из них состоялся в минувшую пятницу — куряне встретились со столичным «Велесом».